Những con chó sống ở vùng cấm Chernobyl có dị biệt về gene

Một quần thể sống bên trong nhà máy điện, quần thể thứ hai sống trong thành phố Chernobyl, một vùng dân cư đang bị cấm bao quanh nhà máy chừng 15 km, và quần thể thứ ba sống trong phạm vi 45 km từ Slayvutych, một thành phố ít ô nhiễm hơn, nơi vẫn còn một số công nhân nhà máy điện sinh sống.

Trong hai năm qua, các bác sỹ thú ý ở CDRI đã thu thập mẫu máu của 302 con chó hoang ở khắp ba quần thể này, đưa về cho Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Gabriella Spatola ở Trường đại học Nam Carolina phân tích. Spatola, Mousseau và các đồng nghiệp đã xác định được ba nhóm chính trong số chó ở Chernobyl. Nhóm đông nhất sinh sống ở cả ba khu vực địa lý nói đến ở trên. Dựa trên mối quan hệ họ hàng di truyền của chúng, có vẻ như những con chó này di chuyển giữa các địa điểm, sống gần nhau và sinh sản tự do.

Lịch sử pha trộn huyết thống giữa ba quần thể chó ở Chernobyl thể hiện rất rõ trong bộ gene của chúng và cho thấy những con chó đã tồn tại ở vùng này trong một thời gian dài, có thể từ khi xảy ra thảm họa, hoặc thậm chí là sớm hơn thế.

Phân tích so sánh cho thấy chó ở Chernobyl cũng dị biệt về mặt di truyền so với chó sinh sản tự do ở Đông Âu, Á và Trung Đông. Tuy vậy, cũng có một số dòng vật liệu di truyền từ những con chó hiện đại như chó ngao xuất hiện ở một số chó Chernobyl. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là do người dân và vật nuôi của họ đã bắt đầu quay trở lại vùng Chernobyl.

Điều thú vị để các nghiên cứu sau này tiếp tục tìm hiểu là ba quần thể chó Chernobyl đã tiếp xúc phóng xạ ở các mức độ khác nhau sẽ gây ra những gì. Các nhà nghiên cứu cho biết tới đây họ sẽ thiết kế những nghiên cứu rộng hơn nhằm tìm kiếm các biến thể di truyền quan trọng đã tích lũy trong 30 năm qua ở môi trường ô nhiễm độc hại này.