Những chuyến công du đặc biệt và biểu tượng ngoại giao vaccine chưa từng có

Trong khuôn khổ chuyến đi tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tại New York - Mỹ hồi tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn bè tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, với sự chủ động, tích cực tham dự và phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại các phiên họp cấp cao của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an cùng nhiều phiên họp quan trọng khác của Liên Hợp Quốc, Việt Nam tiếp tục khẳng định mạnh mẽ, rõ ràng với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển, có trách nhiệm và đóng góp một cách tích cực vào các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19, phục hồi, phát triển bền vững trong và sau đại dịch.

"Các thông điệp, đề xuất của Chủ tịch nước tại các phiên họp của Liên Hợp Quốc được nhiều lãnh đạo các nước, các đối tác chia sẻ, đánh giá cao và hưởng ứng tích cực" - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói và thông tin Chủ tịch nước đã tranh thủ tối đa dự họp Liên Hợp Quốc để gặp gỡ hơn 30 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế lớn, trao đổi với gần 50 tập đoàn hàng đầu thế giới. Ngoài vaccine và vật phẩm y tế, việc tiếp xúc, gặp gỡ nhiều tập đoàn hàng đầu của Chủ tịch nước đã thúc đẩy ký kết nhiều hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD với các doanh nghiệp Việt Nam ngay trong chuyến thăm.

Biểu tượng chiến lược trong ngoại giao vaccine

Theo các nhà phân tích, trong thời gian qua, Việt Nam chủ động đẩy mạnh ngoại giao song phương và đa phương nên đã tạo được những uy tín và ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế. Thế giới biết đến Việt Nam và Việt Nam biết tới các nước. Hội nhập của Việt Nam với thế giới rất sâu rộng.

Bằng chứng là trong tháng 8/2021, chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ - bà Kamala Harris đã dành sự quan tâm lớn đến ứng phó với đại dịch, quan hệ thương mại và vấn đề an ninh khu vực. Đặc biệt, việc hỗ trợ vaccine và đặt một trong bốn Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) lớn nhất thế giới của Mỹ tại Hà Nội đã thể hiện chính sách ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong lễ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC Mỹ tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Trao đổi với PV Dân trí, Đại sứ Phạm Quang Vinh - nhà ngoại giao cấp cao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ - cho biết: "Tôi rất ấn tượng với tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ về việc hỗ trợ Việt Nam một triệu liều vaccine ngay trong đêm. Sự kiện biểu tượng quan trọng là việc lập CDC Đông Nam Á tại Hà Nội, việc này không chỉ thể hiện sự gắn kết của Mỹ với khu vực mà còn chỉ rõ Việt Nam là một mắt xích quan trọng của cả khu vực. Tôi đã trực tiếp trao đổi với các bạn Mỹ và được biết rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden rất coi trọng Việt Nam. Những việc vừa qua thể hiện sự tin cậy đối với Việt Nam và họ muốn cùng chia sẻ với Việt Nam trong ứng phó khẩn cấp về dịch bệnh - điều mà Việt Nam đang cần nhất lúc này".

Thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về biến đổi khí hậu

"Phải có công bằng, công lý về biến đổi khí hậu. Đây là đòi hỏi tất yếu để cùng nhau kiềm chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất" - Đó là thông điệp mạnh mẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tại Hội nghị COP26, diễn ra ở Vương quốc Anh hồi đầu tháng 11/2021.

Tại diễn đàn đa phương có gần 200 quốc gia thành viên, trong đó có 120 nguyên thủ và Thủ tướng các nước cùng khoảng 36.000 đại biểu, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ, Việt Nam là nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Với việc tham gia đóng góp tại Hội nghị, Việt Nam đã tái khẳng định thông điệp mạnh mẽ tới quốc tế về một Việt Nam trách nhiệm, chủ động, tích cực trong tham gia xử lý một trong những thách thức chung toàn cầu lớn nhất và được quan tâm cao nhất hiện nay là biến đổi khí hậu.

Cũng nêu quan điểm của Việt Nam về biến đổi khí hậu, trong phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về an ninh khí hậu ngày 24/9/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tác động khốc liệt hiện hữu của biến đổi khí hậu ở khắp các châu lục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát căng thẳng, bất ổn địa chính trị, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, an ninh và sự phát triển thịnh vượng ở nhiều khu vực trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững, phát thải ít các-bon; khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực ứng phó với các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các diễn đàn đa phương và các khuôn khổ hợp tác song phương, khu vực khác.