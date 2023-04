Những ‘chuyến bay giải cứu’ và đường đi của hơn 140 tỷ đồng hối lộ

Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn môi giới ‘chạy án’

Theo kết luận điều tra, ông Tuấn không có chức năng, nhiệm vụ trong việc điều tra, xử lý vụ án do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Nhưng sẵn có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng (nguyên cán bộ công an) và với mục đích muốn giúp cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (TGĐ Công ty Bluesky) và Lê Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky) không bị xử lý hình sự.

Từ tháng 1-12/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn đã nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, sau đó liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng để “chạy án” cho bị can Hằng, Sơn.

Kết quả điều tra xác định, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã nhận từ bà Hằng tổng cộng hơn 2,6 triệu USD (khoảng 61 tỷ đồng) để “chạy án”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn khai đã dùng 400.000 USD, đưa cho Hoàng Văn Hưng tổng cộng hơn 2,2 triệu USD để “lo” cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hưng đã nhận 800.000 USD từ bà Hằng thông qua ông Nguyễn Anh Tuấn để “lo” cho Hằng và ông Sơn.

Hành vi của bị can Nguyễn Anh Tuấn đã phạm vào tội “Môi giới hối lộ” với số tiền môi giới hối lộ là hơn 2,6 triệu USD, tương đương 61 tỷ đồng.