Những chuyên án ma túy lớn do Bộ Công an triệt phá năm 2024

Tính đến tháng 11 năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn quốc đã đấu tranh, khám phá hơn 28.700 vụ, bắt giữ gần 48.700 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 645 kg heroin, 1,5 tấn cần sa, 3,1 tấn và 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp, 115 khẩu súng... 1. Tháng 1/2024, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP HCM huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ ập vào kiểm tra quán bar Phương Lâm (44 Gò Dầu, Tân Phú, TP HCM). Thời điểm này, quán có hơn 200 người (150 khách ngồi tại 33 bàn) và phát hiện 25 bàn có ma túy và các đồ vật, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 24 mẫu chất ma túy do các đối tượng sử dụng chưa hết và tiêu hủy xuống nền nhà, cạnh bàn, ghế, gầm ghế cùng nhiều đồ vật liên quan. Khám xét khẩn cấp quán Phương Lâm, thu giữ 435g ma túy tổng hợp. Tiến hành test nhanh, có 79 trường hợp dương tính với ma túy. Ảnh: Cục C04 cung cấp Đáng chú ý, quán bar này hoạt động từ năm 2006 và có 51 bàn hoạt động xuyên đêm đến 4 giờ sáng hôm sau với các màn biểu diễn DJ và vũ công, trong menu có bán shisha và bóng cười, nhân viên có hành vi chào mời và bán ma túy công khai nhằm thu hút khách. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 19 lần, tuy nhiên, tất cả những lần kiểm tra đều bị xử phạt hành chính; có dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của lực lượng chức năng cấp cơ sở. 2. Ngày 7/3/2024 tại 1 khu đô thị thuộc huyện Văn Giang, Hưng Yên, Cục C04 phối hợp các đơn vị bắt quả tang Hoàng Bá Dương (25 tuổi, quê Hải Dương, đối tượng cầm đầu), thu giữ 53 kg ma túy tổng hợp, hơn 3.600 gói ma túy nước vui “trà xoài” đựng trong hộp bột tắm trắng, trọng lượng khoảng 25 kg cùng nồi lẩu, đèn sưởi đối tượng dùng để cất giấu ma túy. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập vào một căn hộ tại 1 Khu đô thị khác thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội bắt quả tang Hoàng Văn Thành và 2 đối tượng khác, thu giữ: 2 gói nilon chứa tinh thể nghi là ketamine, 10 đèn sưởi dùng để cất giấu ma túy… Liên quan đến vụ án này, đến nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 59kg ma túy tổng hợp ketamine và ma túy đá, 25kg ma túy nước vui cùng nhiều vật dụng để cất giấu ma túy. 3. Cũng trong ngày 7/3/2024, C04 bắt quả tang Vì Văn Lượng (18 tuổi ở Điện Biên) và Hoàng Văn Tín (26 tuổi ở Hà Nội), khi đang giao nhận ma túy tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), thu giữ 34 kg ma túy. Khám xét khẩn cấp kho hàng và chỗ ở của hai đối tượng, thu giữ thêm 26 kg ma túy. Từ lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập được, C04 đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở 5 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ 1,5 kg ma túy và nhiều tài liệu liên quan. Mở rộng vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng chức năng của Lào bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây, trong đó có Quàng Văn Thành- đối tượng chủ mưu cầm đầu và 2 đối tượng bị truy nã (trong đó có một đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ án Oanh Hà). Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 27/5/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm 20 kg ma túy. Trong vụ án, C04 đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 81,5 kg ma túy các loại. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển ma túy trót lọt về Việt Nam, mỗi chuyến từ 30-50 kg. 4. Ngày 5/6, C04 chủ trì, phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy Thái Lan và các đơn vị bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh (33 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh), đối tượng truy nã về tội danh sản xuất trái phép chất ma túy. Nguyễn Tuấn Thanh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đóng vài trò chính, trực tiếp nắm công thức, quy trình chế tạo, nguồn nguyên vật liệu, máy móc, thuê nhà xưởng, kho bãi phục vụ việc sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy sau đó đưa đi tiêu thụ tại các địa bàn khắp cả nước. Sau khi bắt giữ, phía Thái Lan đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh cho Tổ công tác của C04 và hỗ trợ dẫn giải lên máy bay để đưa về Việt Nam. Đến 23h ngày 7/6, Tổ công tác của C04 đã dẫn giải đối tượng về cơ quan điều tra. Bước đầu Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại Việt Nam. 5. Ngày 26/6/2024, C04 C04 nhận được thông tin Giàng A Súa, 39 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La sang Lào mua ma túy, vận chuyển về Sơn La cất giấu, sau đó liên hệ Nguyễn Mười, 35 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ để đưa đi Hà Nội tiêu thụ. Ngày 15/7/2024 Mười thuê xe ô tô lên Sơn La cùng Súa vận chuyển ma túy xuống Hà Nội tiệu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tiến hành kiểm tra xe ô tô, phát hiện thu giữ 6 gói ma túy tổng hợp (tổng cộng 12.000 viên ma túy “Hồng phiến”, có trọng lượng 1,2 kg, được ngụy trang trong bình nhựa đựng măng ớt. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Mười, phát hiện thu giữ 2 khẩu súng K59, 03 hộp tiếp đạn và 64 viên đạn, 2 khẩu súng hơi bắn đạn chì. Mười khai mua súng để phòng thân và bán kiếm lời. Trong ảnh: Ma túy tang vật trong 1 vụ án do C04 triệt phá năm 2024. Ảnh: C04. 6. Cuối tháng 8/2024, Ban Chuyên án nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua biên giới, gửi xe khách tuyến Diễn Châu, Nghệ An - Sơn Tây, Hà Nội và sẽ giao 5 bao tải đựng ma túy tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ban Chuyên án quyết định phá án. Chiều 30/8/2024, khi xe khách đến khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phụ xe, lấy từ cốp xe khách ra 5 bao tải, 2 túi ni lông để ven đường chờ người ra nhận, còn xe khách di chuyển tiếp. Ít phút sau, hai đối tượng đi xe máy đến nhận ma túy. Ngay khi các đối tượng giao, nhận ma túy, Ban Chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng gồm Hồ Quang Nhân (25 tuổi ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là phụ xe), Quản Trọng Cao và Lý Văn Huy (22 tuổi, cùng quê ở nghệ An, đang thuê nhà tại Hà Nội). Tại hiện trường thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp, 170 điếu thuốc lá điện tử. Đến nay, C04 đã bắt giữ 10 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu mang quốc tịch Lào, đang sinh sống tại Việt Nam, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. 7. Sáng 15/11, tại Dĩ An, Bình Dương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chủ trì bắt quả tang Dương Đình Quang (31 tuổi đang sống ở Đồng Nai) và Nguyễn Tiến Dũng (31 tuổi) đang giao nhận ma túy, thu giữ 15 bao tải cần sa, 10 hộp cao cần sa. Khám xét nhà Dũng thu 3 bao tải cần sa. Tổng cộng thu giữ 350 kg cần sa, 10 kg cao cần sa. Từ lời khai của các đối tượng và chứng cứ thu thập được, cảnh sát đã đồng loạt khám xét tại các tổng kho ở TP HCM, Bắc Giang, Đồng Nai và Bưu cục Việt Nam Post, thu giữ khoảng 200 kg cần sa, bắt giữ 9 đối tượng. Đến nay, Ban Chuyên án thu giữ 550 kg ma túy cần sa khô; 10 kg cao cần sa; 1,2 tấn bao bì dùng để đóng gói cần sa, cùng các loại trà, thực phẩm các đối tượng dùng để ngụy trang hoặc trộn lẫn trong các kiện hàng để che giấu mùi cần sa. Bước đầu Quang khai nhận, trong hơn 2 tháng gần nhất đã vận chuyển 7 chuyến cần sa, tương đương với khối lượng khoảng 2 tấn về Việt Nam. 8. Ngày 6/11/2024, C04 chủ trì phối hợp các đơn vị và Công an tỉnh Tây Ninh, đấu tranh thành công chuyên án 424 G, bắt quả tang 2 đối tượng Đặng Thanh Tuấn, 44 tuổi ở Thống Nhất, Đồng Nai và Phạm Văn Tiến 36 tuổi ở Biên Hòa, Đồng Nai đang thường trú ở Tây Ninh, thu giữ 2 bao tải màu xanh chứa 30kg ma túy đá, 16 kg ketamin và 1 khẩu súng chứa 04 viên đạn. Khám xét kho cất giấu ma túy của Đặng Thanh Tuấn ở Tây Ninh thu giữ: thêm 5 kg ma túy tổng hợp 900 gói nước vui hiệu Ferari, 200 Viên kẹo, 1,2 kg bột ma túy, cùng nhiều tài liệu liên quan. Ảnh minh họa.