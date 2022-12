Những chú ý khi cho con dùng thực phẩm đóng hộp

Tiện dụng, nhanh chóng

Nếu trước đây, thực phẩm đóng hộp chủ yếu xuất hiện trong những chuyến đi chơi xa thì ngày nay, chúng được sử dụng cả trong các bữa ăn hàng ngày. Với người phụ nữ, đồ hộp giúp họ tiết kiệm khá nhiều thời gian chế biến và nấu nướng. Nhiều bà mẹ cũng cho rằng con trẻ ăn dặm bằng các thực phẩm đóng hộp sẽ đủ chất dinh dưỡng hơn. Chị Mai An, bà mẹ có hai con nhỏ, một bé được 8 tháng và một bé 5 tuổi cho biết chị đang sử dụng thực phẩm đóng hộp cho hai con vì đồ hộp nhiều đạm lại đa dạng lựa chọn về mùi vị. “Những lúc mẹ bận buổi trưa ở cơ quan hay về muộn vào buổi tối thì cho bé ăn đồ hộp là một cách xử lý tiện lợi mà lại đủ dinh dưỡng”, chị cho biết.

Nhiều bà mẹ đang sử dụng thức ăn đóng hộp cho trẻ vì tính tiện dụng, nhanh chóng.

Phần nhiều nguyên liệu của đồ hộp, đặc biệt là loại không qua chế biến kỹ, được đóng hộp ngay hoặc rất sớm sau khi thu hoạch, khi sản phẩm còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất lượng thực phẩm lúc đó còn ở mức cao nhất. Khi chế biến ngay lúc này, các chất dinh dưỡng sẽ được giữ lại ở trong hộp. Vitamin C và chất folic sẽ được lưu giữ lại rất lâu. Nhiều sản phẩm đóng hộp còn cung cấp nhiều vitamin C hơn so với các sản phẩm tươi như: ngô ngọt bao tử, quả mơ đóng hộp ... Cá hộp cũng cung cấp nhiều canxi hơn cá được chế biến và sử dụng tươi do phần xương được làm mềm thay vì phải bỏ đi khi sử dụng.