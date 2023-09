Những chính sách liên quan tới ô tô có hiệu lực từ tháng 10

Thủ tục hành chính khi đăng kiểm ô tô

Ngày 8/9, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1137/QĐ-BGTVT, công bố 4 thủ tục hành chính được ban hành trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Chúng bao gồm cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu, cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, cấp lại thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu.