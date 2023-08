Những chiến sĩ rời phố lên rừng bám dân, bám bản

Từ thành phố, Đại úy Lê Hồng Việt khoác ba lô đi nhận nhiệm vụ. Nơi anh đến là một xã biên giới của tỉnh Nghệ An, cách nhà gần 300 cây số, giáp với nước bạn Lào...

Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có 21 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 11 xã biên giới tiếp giáp với 4 huyện, 3 tỉnh của nước bạn Lào, trải dài hơn 203km đường biên giới. Là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Khơ Mú, Thái, cùng điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt. Đây cũng là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An và nghèo nhất nước.

Theo ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, trước khi bố trí công an chính quy về xã, địa bàn huyện có những phức tạp, đặc biệt là ở cơ sở. Những vụ việc nhỏ ở các bản xa, sát biên giới không được giải quyết kịp thời sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tình hình an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn.

"Sự có mặt của lực lượng công an chính quy ở các xã đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là lực lượng công an chính quy được đào tạo bài bản, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, bám dân, bám cơ sở, bám địa bàn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ sở; đấu tranh, kìm giữ các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Các chiến sĩ công an tăng cường từ Bộ về, từ tỉnh lên hay từ huyện vào đã bắt nhịp nhanh, thích ứng với điều kiện ăn ở, sinh hoạt, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp có hiệu quả với Đảng ủy, chính quyền địa phương.

Các chiến sĩ giúp từng bản, từng xã và toàn huyện giữ vững sự ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương", ông Vi Văn Hòe đánh giá khái quát hiệu quả sau hơn 3 năm thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn.

Từ trung tâm huyện, vượt quãng đường 50km, chúng tôi có mặt tại xã Mỹ Lý. Với 43,5km đường biên giới, Mỹ Lý được xem là địa phương có đường biên giới trên bộ dài nhất trong 27 xã của Nghệ An có chung đường biên giới với nước bạn Lào. Toàn xã có gần 1.240 hộ dân sinh sống ở 12 thôn bản, chủ yếu là đồng bào người Thái, Mông và Khơ Mú thì có tới 715 hộ nghèo, 215 hộ cận nghèo.