Những chi tiết trên ô tô ít người để ý nhưng có công dụng quan trọng không ngờ

Mỗi chiếc ô tô đều có các chi tiết nhỏ mà nhà sản xuất thiết kế ra với mục đích cụ thể, tuy nhiên, nhiều lái xe thường bỏ qua hoặc không biết đến công dụng đặc biệt của những bộ phận này. Dưới đây là một số chi tiết, trang bị trên xe ô tô mà có thể nhiều người đã bỏ qua không để ý suốt quá trình dài sử dụng. Chốt mở cửa cốp sau từ bên trong Nhiều dòng xe hiện đại được trang bị chốt khóa cho phép mở cốp từ bên trong khi tất cả các cửa bị khóa. Khóa an toàn này nằm ở bên trong cửa khoang hành lý, được che bởi một miếng ốp nhỏ có ký hiệu dễ nhận biết. Chi tiết này thường có trên các dòng SUV, crossover hay hatchback. Nắp bên trong cốp sau có thể cậy bằng tay để mở. Ảnh: Đình Quý Khi cần thoát hiểm từ bên trong, chỉ cần dùng ngón tay mở nắp và nhấn chốt, bạn có thể thoát ra ngoài. Các tình huống khẩn cấp có thể áp dụng như xe rơi xuống nước cần một lối thoát an toàn qua cửa sau, đỗ xe ở giữa khe hẹp cần mở cửa sau để thoát ra ngoài. Nắp che móc kéo cứu hộ Nếu quan sát kỹ phần mũi ô tô của các dòng xe du lịch đời mới, bạn sẽ phát hiện một chi tiết nắp ốp nhỏ có hình dạng tròn, vuông hoặc đa giác tùy theo thiết kế của từng hãng xe. Đây là nắp nhựa che giấu móc kéo cáp cứu hộ ẩn bên dưới. Khi xe gặp sự cố như chết máy hoặc hỏng hóc cần kéo đi, tài xế chỉ cần lật mở nắp này để tiếp cận đầu móc, từ đó móc cáp kéo vào. Nhờ chi tiết nhỏ nhưng hữu ích này, xe có thể được kéo đi dễ dàng. Chốt khóa chống tự ý mở cửa phía sau Đây là chốt khóa cực kỳ hữu dụng và thường được gọi với cái tên đơn giản: Khóa trẻ em. Đó là một lẫy nhỏ thường xuất hiện ở cửa hàng ghế sau bên lái hoặc cả hai bên, có tác dụng chống lại việc người ngồi sau tự ý mở cửa khi chưa có sự cho phép của người lái. Khóa này được thiết kế để khi đặt ở vị trí “on”, cánh cửa xe không thể mở từ bên trong. Điều này giúp ngăn ngừa tối đa các tình huống trẻ em hoặc hành khách bất cẩn mở cửa bất ngờ, gây mất an toàn. Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do người ngồi hàng ghế sau mở cửa mà không quan sát, gây nguy hiểm cho phương tiện đang di chuyển phía sau. Lẫy chống chói trên gương chiếu hậu ô tô bị lầm tưởng là móc treo đồ Trong nội thất ô tô, gương chiếu hậu trung tâm giúp tài xế quan sát những điểm mù phía sau mà hai gương sườn không thể thấy. Bên cạnh đó, hầu hết các nhà sản xuất đều thiết kế gương này thêm tính năng chống chói khi bị xe sau bật pha rọi thẳng vào. Trên các mẫu xe cao cấp, tính năng chống chói thường tự động và kích hoạt bằng phím bấm điện tử. Tuy nhiên, ở nhiều dòng xe phổ thông, tài xế cần điều chỉnh chế độ chống chói bằng một lẫy gạt. Lẫy này giúp giảm độ chói từ đèn xe phía sau, không phải là móc treo đồ như nhiều người thường nhầm lẫn. Ký hiệu giúp chỉ vị trí mở nắp bình xăng Khi lái xe vào cây xăng để đổ nhiên liệu, nếu gặp cảnh đông xe thì việc bạn đỗ sai vị trí tiếp cận bơm xăng cũng có thể làm mất thêm thời gian và gây khó chịu cho người khác. Để tiết kiệm thời gian, việc đỗ đúng bên có nắp bình xăng gần vòi bơm là điều nên làm. Một mẹo nhỏ mà có thể ít người để ý đó là hãy quan sát đồng hồ phía trước vô-lăng, ngay tại nơi hiển thị mức báo nhiên liệu thường nhà sản xuất vẽ ký hiệu cột bơm xăng đi cùng mũi tên hình tam giác. Nếu mũi tên hướng về phía nào thì chính là nắp bình xăng nằm ở phía đó. Núm xoay điều chỉnh tốc độ gạt mưa Đây là một bộ phận nhỏ nhưng quan trọng trên bảng điều khiển của ô tô, giúp tài xế dễ dàng kiểm soát tầm nhìn trong điều kiện thời tiết mưa. Thông thường, núm này được đặt gần tay lái, tích hợp trên cần điều khiển bên phải của vô lăng, vừa tầm tay của tài xế để thuận tiện thao tác mà không cần mất tập trung khi đang lái xe. Tuy nhiên, nhiều người quen chỉ gạt cần theo nấc để thay đổi tốc độ mô-tơ gạt mưa mà không để ý đến núm xoay có tác dụng thay đổi cường độ gạt khi ở nấc thứ nhất. Tài xế xoay núm này để giảm tốc độ khi mưa nhẹ hoặc chỉ có bụi bẩn, sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của cần gạt và tiết kiệm năng lượng. Tổng hợp