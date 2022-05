Những chi tiết cần nắm trước khi xem 'Doctor Strange'

Tuy là phần hậu truyện nhưng Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra mắt sau Doctor Strange (2016) tận 6 năm. Trong phần phim đầu tiên, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) vốn là một bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng. Sau một tai nạn giao thông, đôi tay anh không thể hành nghề được nữa.

Không chỉ là bom tấn đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) trong năm 2022, D octor Strange in the Multiverse of Madness (Tựa Việt: Phù thủy Tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn ) còn đóng vai trò rất lớn khi tiếp tục khai thác yếu tố đa vũ trụ (multiverse) từ S pider-Man: No Way Home (2021) .

Trailer của D octor Strange in the Multiverse of Madness:

Strange và Wong phải đối mặt hiểm họa đa vũ trụ với trách nhiệm là Phù thủy Tối thượng.

Nhiệm vụ của Phù thủy Tối thượng là bảo vệ thế giới khỏi những mối hiểm họa đến từ vũ trụ hay pháp thuật. Do đó mà anh từng phải can thiệp khi Thor (Chris Hemsworth) và Loki (Tom Hiddleston) đến Trái Đất trong Thor: Ragnarok (2017). Sau Avengers: Infinity War (2018), vì Strange “bay màu” nên vị trí Phù thủy Tối thượng tạm thời do Wong (Benedict Wong) nắm giữ.

Ngoài ra, còn hai nhân vật quan trọng khác trong Doctor Strange là Christine Palmer (Rachel McAdams) - người yêu cũ của Strange - và Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) - một cựu pháp sư phản bội vì bất mãn với cách hành động của Strange.

Vì đâu đa vũ trụ xuất hiện trong MCU?

Trước khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp, Marvel đã chuẩn bị trước cho khái niệm đa vũ trụ qua nhiều loạt phim trên Disney+ và Spider-Man: No Way Home. Thế giới của MCU là tập hợp của nhiều vũ trụ song song với vô số phiên bản khác nhau của các siêu anh hùng quen thuộc.

Mỗi vũ trụ lại có một câu chuyện hoàn toàn khác biệt do sự lựa chọn của mỗi nhân vật tạo thành. Series What If…? (2021) là ví dụ điển hình nhất khi giới thiệu 8 phiên bản vũ trụ khác nhau và biệt đội anh hùng Guardians of the Multiverse.