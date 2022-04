Những câu hỏi còn bỏ ngỏ của thương vụ Elon Musk mua Twitter

Elon Musk thường huy động ý kiến cộng đồng trên Twitter, chẳng hạn hỏi 83 triệu người theo dõi có muốn Twitter bổ sung nút “chỉnh sửa” hay không. Ông có ra quyết định dựa trên những gì người dùng mong muốn?

Trong thông cáo báo chí, Elon Musk khẳng định tự do ngôn luận là thành phần quan trọng của nền dân chủ và Twitter là “quảng trường số”, nơi các vấn đề của tương lai nhân loại được tranh luận. Ông muốn làm cho Twitter trở nên tốt hơn bằng những tính năng mới, biến thuật toán thành nguồn mở, đánh bại các bot spam…

CEO Tesla định nghĩa tự do ngôn luận là gì? Trong một tweet ngày 25/4, ông viết: “Tôi hi vọng ngay cả những chỉ trích tồi tệ nhất của tôi vẫn được giữ lại Twitter vì đó là ý nghĩa của tự do ngôn luận”.

Ông có để cho mọi người ở lại Twitter? Quản trị nội dung là công việc cần thiết khi muốn giữ một mạng xã hội không trở thành “đống lửa hoang”.

Ông Trump có quay trở lại?

Cựu Tổng thống Mỹ đã bị Twitter cấm vào đầu năm 2021 sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol. Ông Musk bày tỏ quan điểm không ủng hộ chính sách kiểm duyệt của Twitter.