Những câu chuyện "dở khóc dở cười" của cảnh sát giao thông vùng cao

Huyện vùng cao Phù Yên (tỉnh Sơn La) những ngày giáp Tết người dân tham gia giao thông khá đông đúc nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông thuận lợi, an toàn và xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Phù Yên luôn túc trực 100% quân số. Do địa bàn vùng cao hiểm trở, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp nên công tác tuần tra, kiểm soát của các cán bộ, chiến sỹ gặp phải nhiều khó khăn, vất vả.

CSGT Công an huyện Phù Yên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông những ngày giáp Tết.

Bên cạnh đó, nhiều người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế nên gây khó khăn cho cảnh sát trong quá trình xử lý.