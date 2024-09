Những câu chuyện cảm động thấm dẫm tình người giữa bão Yagi

Rất nhiều người dân tới khách sạn của chị Loan để tránh trú bão. (Ảnh: NVCC)

Ô tô đi chậm "dìu" xe máy vượt gió bão số 3

Sự đoàn kết, cùng nhau vượt qua cơn bão cũng là câu chuyện ý nghĩa được cộng đồng mạng xúc động chia sẻ. Đó là khoảnh khắc ô tô đi chậm dìu xe máy qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) trong cuồng phong trưa 7/9. Thấy những người đi xe máy di chuyển khó khăn vì gió mạnh ở độ cao lớn như muốn xô ngã cả người và xe, nhiều tài xế ô tô chủ động đi chậm lại để chắn gió, giúp họ vượt qua cầu an toàn. Đoạn clip chỉ dài 13 giây nhưng làm ấm lòng bao người trong gió bão.

Ngay sau khi trở về nhà an toàn, chị Dương Nhường (29 tuổi, sống tại Bắc Ninh), một trong những người đi xe máy trong đoạn clip, đăng tải bài viết trên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn tài xế ô tô đã chắn gió cho mình: "Nhờ có bác tài đi thật chậm mà em và mọi người mới qua cầu Nhật Tân an toàn trong cơn bão Yagi. Chúc các bác tài luôn thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống".

Ô tô đi chậm chắn gió bão giúp người đi xe máy qua cầu Nhật Tân.