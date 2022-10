Những cặp đôi phim Hàn được khán giả yêu thích vì nhân sinh

Người Đẹp Gangnam

My ID Is Gangnam Beauty khiến người xem không khỏi hi vọng vào một tình yêu vô điều kiện, vượt lên trên định kiến về ngoại hình và địa vị.

Trong phim, nữ chính Mi Rae (Im Soo Hyang) tình cờ gặp lại người bạn cũ Kyung Suk (Cha Eun Woo), thế nhưng lúc này cô đã trở nên xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Vì sợ bị Kyung Suk nhận ra mình là cô bé kém sắc năm xưa nên Mi Rae liên tục né tránh, không biết rằng thực chất Kyung Suk đã thích cô từ rất lâu.

Thế nhưng khi nhận ra tình cảm của mình, Mi Rae lại không rụt rè mà trái lại trở nên can đảm, quyết tâm theo đuổi hạnh phúc của mình. Sự tự tin và bản lĩnh của Mi Rae càng khiến Kyung Suk thêm yêu thương, và sau cùng cả hai đã bù đắp cho khoảng trống trong tâm hồn của nhau.

Mặt khác, sự thay đổi ngoại hình của Mi Rae cũng được thể hiện tự nhiên, mang đến thông điệp tích cực rằng chẳng sao cả nếu bạn nỗ lực trở thành một phiên bản xinh đẹp, tốt hơn của chính mình.

Khoảng Cách Tình Yêu