Những cán bộ cấp cao bị gục ngã bởi ‘viên đạn bọc đường’

Điều băn khoăn của nhiều người đó là tại sao thời gian qua chúng ta chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt như vậy nhưng vẫn xảy ra những vụ đại án với quy mô, tính chất, mức độ, phạm vi ngày càng nghiêm trọng hơn; hành vi tham nhũng, tiêu cực không chỉ diễn ra trong thời gian dài trước đây, mà cả những vụ mới xảy ra.

Phải chăng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên không biết sợ? Hay vì lợi ích đạt được từ tham nhũng, tiêu cực quá lớn để họ sẵn sàng chấp nhận “hy sinh đời bố để củng cố đời con”? Hay do cơ chế, chính sách còn lỏng lẻo, sơ hở? Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chưa nghiêm?...

Hàng loạt câu hỏi đặt ra và lý do nào đưa ra cũng đều có cái lý của nó. Nhưng nguyên nhân sâu xa của tham nhũng, tiêu cực như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra từ năm 1969 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, đó là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, do lòng tham của cán bộ, đảng viên.

Những ủy viên Trung ương, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh… bị xử lý, kỷ luật trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực vừa qua rõ ràng không phải là những người có điều kiện sống khó khăn; lại được đào tạo, bồi dưỡng qua rất nhiều trường lớp, nhưng vẫn bị đánh gục bởi những “viên đạn bọc đường”.