Những cái tên đáng chú ý tại đại chiến FC Bayern München và Bayer 04 Leverkusen

18 tuổi nhưng Jamal Musiala đã nhanh chóng khẳng định được vai trò của mình trong đội hình FC Bayern München. Trong trường hợp hàng công gặp bế tắc, anh có thể là lựa chọn phù hợp nhằm gia tăng sự đột biến.

Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen)

Nhanh và mạnh, hậu vệ người Hà Lan là lá chắn vững trãi bên cánh trái. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2000 còn có những đóng góp cho mặt trận tấn công với 1 bàn thắng và 6 kiến tạo ở mùa giải này.

Màn so tài giữa 2 đội bóng nhóm đầu Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 5/3/2022 và được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News, giải đấu hân hạnh được mang tới Việt Nam bởi Next Media.

Bảo Anh