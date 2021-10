Những cái chết từ súng tự chế

Công an khám nghiệm hiện trường vụ súng cướp cò

Trong lúc ngồi sau xe của Thạch, Páo đeo túi vải và cầm khẩu súng săn. Đến đoạn đường đất cách gần rẫy của ông Thạch thì bất ngờ xe máy lảo đảo rồi ngã lề đường. Cùng lúc, ông Thạch nghe tiếng nổ nhưng nghĩ là tiếng pô xe nên dựng phương tiện để tiếp tục đi tiếp thì nghe ông Páo kêu đau. Vội dùng đèn pin soi, Thạch tá hỏa khi thấy bạn săn bị thương chảy máu ở vùng hông phải, còn khẩu súng văng ra xa. Nghĩ Páo bị thương do súng cướp cò, ông Thạch vội nhờ một người dân gần đó chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi vừa tới Trạm y tế xã Đắk Wil (huyện Cư Jút), Páo đã tử vong nên ông Thạch đến Công an xã Đắk Wil trình báo sự việc.

Mặc dù lực lượng Công an và các ngành chức năng liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế cũng như đẩy mạnh các biện pháp thu hồi hàng trăm súng tự chế mỗi năm nhưng một số người dân vẫn lén lút tàng trữ, sử dụng dẫn đến hậu quả chết người thương tâm. Liên tiếp 2 vụ việc người đi săn sử dụng súng tự chế vô ý bắn chết người xảy ra tại địa bàn huyện Đắk Song (Đắk Nông) thời gian qua là bài học cảnh tỉnh.

Theo đó, trong lúc ra rẫy, Thành để con là Hầu Kim Y. chơi với đứa cháu họ lên 6 tuổi tên Hầu Kim T.. Trong lúc vui đùa, T. lấy khẩu súng bóp cò khiến 6 viên đạn chì găm vào người cháu Kim Y. Rất may cháu bé được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Còn chị Nguyễn Thanh T. (ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) mất gần cả tháng trời để chạy chữa cho đứa con trai lên 7 tuổi bị súng tự chế bắn vào người khi rủ bạn về nhà lấy súng tập trận du kích giả.

Ngày 6-6, Viện KSND H.Đắk Song cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Văn Chầu (SN 1984) về tội vô ý làm chết người. Theo cáo trạng, chiều 8-1, Chầu vào rẫy mì của mình ở thôn 11 (xã Nâm Njang, huyện Đắk Song) để thăm bẫy thú. Khi tới nơi, phát hiện một đàn khỉ khoảng 20 con, Chầu liền lấy súng tự chế (giấu tại rẫy trước đó) đi theo đàn thú.

Khoảng 5 phút sau nhìn thấy phía sau tảng đá có một vật đang nhấp nhô, nghĩ đó là khỉ nên Chầu giương súng lên hướng về phía tảng đá bóp cò. Sau khi nổ súng, Chầu đến kiểm tra thì phát hiện anh Lẩu Văn Vàng (SN 1986) bị trúng đạn ngã gục. Hoảng sợ, Chầu gọi một số người đi săn cùng đưa nạn đi cấp cứu, nhưng trên đường đi thì anh Vàng đã tử vong.

Ngày 3-3, Trịnh Văn Mạo (SN 1987) rủ anh Bàn Văn Liều (SN 1972) vào khu vực suối Đăk Rồ (xã Đắk Mol) để săn thú. Phát hiện có một con sóc chạy trên các cành cây, Mạo cầm súng tự chế bóp cò. Sau đó, Mạo đi đến vị trí con sóc mình vừa bắn thì phát hiện anh Liều bị thương nằm sóng soài trên mặt đất.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng, hôm sau nạn nhân đã tử vong. Qúa trình điều tra, Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Mạo về hành vi vô ý làm chết người.