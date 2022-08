Những cái chết trẻ và kẻ giết người thầm lặng của giới nghệ sĩ Hàn Quốc

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Kim, hầu hết người nổi tiếng bị trầm cảm đều ngần ngại tới các phòng khám tâm thần công khai bởi họ sợ bị nhận ra. Một số công ty đào tạo nghệ sĩ Kpop ngày nay luôn có các nhân viên tư vấn tâm lý riêng cho nghệ sĩ.

SỰ NỞ RỘ CỦA NHỮNG KÊNH YOUTUBE TÀN ÁC TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Sự ra đời ồ ạt của nghệ sĩ khiến khán giả có nhiều lựa chọn và trở nên khó tính, thích chỉ trích khi không thấy vừa mắt một nghệ sĩ nào đó. Điều này cũng giúp cho các YouTuber chuyên đưa tin về giới giải trí, phát tán thông tin về đời tư của nghệ sĩ có "đất" hoạt động.

V - thành viên nhóm BTS đã phải lên tiếng phản ứng sau khi một kênh YouTube đưa tin anh hò hẹn với tiểu thư một gia đình giàu có. Tài khoản này đã bị fan của BTS chỉ trích dữ dội nhưng lượt xem video không ngừng tăng. Theo trích dẫn số liệu của Nox Influencer, kênh đưa tin về V kiếm lợi nhuận ổn định hàng tháng từ 27,7 triệu won (23.100 USD) đến 48,3 triệu won.

Năm 2021, nhiều thần tượng Kpop và diễn viên Hàn Quốc bị buộc tội bắt nạt bạn cùng lớp trong thời đi học. Một loạt những video đề cập đến vấn đề này được cắt ghép, dàn dựng đăng tải trên YouTube để thu hút người xem.

Hot girl Song Ji Ah tiêu tan sự nghiệp sau khi bị một YouTuber tố cáo mặc hàng hiệu nhái (Ảnh: Instagram).

Mới đây, các YouTuber đưa tin về việc hotgirl mạng xã hội bị tố dùng hàng nhái - Song Ji Ah cũng kiếm được lượng xem khổng lồ. Cô nổi tiếng là một beauty blogger tại Hàn Quốc và được khán giả quốc tế biết tới sau khi tham gia chương trình hẹn hò Single's Inferno (Địa ngục độc thân).

Sau khi bị một YouTuber tố dùng hàng hiệu giả, Song Ji Ah phải lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vụ việc khiến con đường gia nhập làng giải trí của Song Ji Ah bị chững lại khi nhiều chương trình hủy hợp tác hoặc cắt bỏ hình ảnh của cô.

Gần đây, tờ Korea JoongAng Daily của Hàn Quốc đã đề cập tới vấn nạn tung tin đồn tràn lan trên YouTube. Các tin tức vô căn cứ đang được YouTuber săn đón, thêu dệt và phát tán đang dần phá hoại cuộc sống của nhiều người của công chúng tại Hàn Quốc.

Mục đích của việc tung tin này là để "câu view", tạo tranh cãi trên mạng xã hội để thu lợi nhuận. Phần lớn các nguồn tin đều không đáng tin cậy, được thực hiện dựa vào những mẩu tin ngắn hoặc bài đăng ẩn danh trên các cộng đồng trực tuyến. Để hấp dẫn người xem, những người dùng YouTube sẽ tạo nên những câu chuyện, thông tin tranh cãi liên quan tới giới nghệ sĩ.

Giáo sư Hong Sung Cheol từ khoa Truyền thông và Nghệ thuật Thị giác tại Đại học Kyonggi, Hàn Quốc cho rằng lý do cộng đồng mạng vẫn ủng hộ những nội dung do các YouTuber phát tán là do các kênh này đưa ra những thông tin mà các phương tiện truyền thông chính thống không có.