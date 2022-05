Những cái bẫy chết người từ nạn trộm cắp, hủy hoại công trình ở TP.HCM

Người dân địa phương phải dùng những sợi dây giăng cảnh báo giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Thế nhưng, việc ràng buộc bằng những sợi dây sơ sài gây mất mỹ quan đô thị.

Đoạn kênh Sơ Rơ qua phường Thạnh Xuân (quận 12) gần nhà hai em nhỏ, một đoạn rào chắn được cho là bị kẻ trộm tháo dỡ, tạo thành khoảng hở gây mất an toàn. Trong qua trình vui chơi dọc bờ kênh, có thể cả hai em nhỏ không may bị ngã xuống kênh và chết duối.

Đoạn rào chắn an toàn bờ kênh Sơ Rơ bị mất tạo thành 'bẫy' chết người

Đối diện nơi hai đứa trẻ gặp nạn cũng bị mất các đoạn hàng rào an toàn và được rào lại bằng lưới B40

Ghi nhận đoạn kênh nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên có nhiều đoạn lan can sắt đảm bảo an toàn đã bị kẻ gian tháo trộm. Dù bị mất khá lâu nhưng không ai gắn biển cảnh báo hay giăng dây để đảm bảo an toàn.

Sau khi sự việc hai em nhỏ tử vong, chính quyền địa phương đã lắp lại các chỗ khuyết rào chắn dọc kênh để đảm bảo an toàn.

Tuấn Kiệt