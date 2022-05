Những cách chống say xe ô tô hiệu quả

Tương tự như biện pháp sử dụng gừng tươi, vỏ cam/quýt cũng có tác dụng giúp làm giảm các triệu chứng cơ bản của hiện tượng say xe. Đặt một miếng vỏ cam hoặc quýt ở trong xe hoặc trước mũi, mùi hương từ vỏ cam/quýt sẽ giúp kích thích thần kinh, lấn át đi những mùi khó chịu trên xe.

Khi ngồi trên tàu xe, hãy đặt một miếng gừng nhỏ ngay trước mũi. Mùi hăng và cay đặc trưng từ gừng tươi sẽ xộc thẳng vào mũi, làm giảm đi cảm giác căng thẳng cùng những mùi khó chịu bên trong xe. Cách chống say xe bằng gừng là một trong những phương pháp khá hiệu quả và được nhiều người thường xuyên sử dụng.

Từ trước đến nay, gừng tươi vốn luôn được sử dụng như một bài thuốc truyền thống chữa các triệu chứng say tàu xe như buồn nôn, chóng mặt. Bạn có thể giã nát một miếng gừng tươi ra, pha uống với nước ấm hoặc ăn sống trực tiếp.

Một cách hiệu quả hơn chính là nặn vỏ cam/quýt, lấy toàn bộ tinh dầu của chúng. Tinh dầu từ vỏ cam/quýt có hiệu quả mạnh hơn, đem lại sự thoải mái và thư giãn cho người say xe.

Trò chuyện với mọi người xung quanh

Một biện pháp rất đơn giản nhằm tránh hoặc giảm bớt hiện tượng say xe chính là tập trung trò chuyện và giao tiếp với mọi người xung quanh. Nếu bạn đang di chuyển cùng bạn bè hay người quen, đừng ngại ngần mà bắt chuyện với họ, bởi lẽ những câu chuyện sẽ phần nào giúp bạn quên đi cảm giác đang ngồi trên xe.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mang theo một số món đồ tiêu khiển khác, nhằm giúp bản thân tập trung hơn, quên đi cảm giác say xe. Đối với những người thường xuyên gặp phải hiện tượng say tàu xe, yếu tố về tinh thần là rất quan trọng. Vì thế, hãy luôn giữ cho mình một tâm lý ổn định, tự tin và lạc quan.

Cố gắng ngủ một giấc

Khi gặp phải tình trạng say tàu xe, bạn có thể cố gắng nhắm mắt và ngủ một giấc. Giấc ngủ đến sẽ khiến cho bạn tạm quên đi cảm giác say xe khó chịu. Bên cạnh đó, trong khi ngủ, những tín hiệu mâu thuẫn từ mắt và tai trong tạm thời sẽ được giải quyết, xoa dịu đi phần nào hiện tượng say tàu xe.

Hiện tượng say xe luôn là một cơn ác mộng đối với nhiều người trong những chuyến đi xa. Với một số cách chống say xe đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trên đây, mong rằng các bạn sẽ tận hưởng được những chuyến hành trình thật thoải mái và an toàn.