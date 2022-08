Những cách bảo vệ dạ dày

Những người mắc bệnh về dạ dày thường có chung một đặc điểm là có chế độ ăn uống thất thường. Nếu sáng ngủ dậy mà không ăn sáng thì acid trong dạ dày sẽ không được thức ăn trung hòa, từ đó dễ làm lượng acid trong cơ thể tăng cao, gây viêm loét dạ dày, tá tràng.

Không để dạ dày no

Sáng không ăn gì thì sợ đói mà ăn nhiều quá cũng lại sợ no. Thực tế, bữa sáng dù rất quan trọng nhưng cũng chỉ nên ăn sáng vừa đủ chứ không nên ăn no căng bụng. Vì ăn quá no vào bữa sáng sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, từ đó dễ dẫn đến tình trạng tăng tiết dịch tiêu hóa như acid dịch vị, dịch tụy, dịch mật, làm vượt quá khả năng bài tiết, gây rối loạn tiêu hóa.