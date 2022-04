Những ca "tấn công thị giác" tuần qua: Nguyên một cặp thầy trò dắt díu nhau vào vòng nguy hiểm!

Ở showbiz Việt, có hai lý do thường trực dẫn đến tình trạng mặc xấu tại các thảm đỏ hoành tráng: Một là quá dữ dội trong ham muốn chiếm spotlight, hai là vớ nhầm những thứ không hề phù hợp với bản thân. 10 trường hợp của tuần qua chính là minh họa ấn tượng nhất của vấn đề trên:

Hoa hậu Khánh Vân thể hiện tình yêu mãnh liệt với những bộ cánh rườm rà và chói lóa. Kể cả khi sở hữu một sắc vóc thanh tú thì người đẹp cũng không thể "cân" cùng lúc cả cặp vai áo "lực điền" lẫn phần tà lượt thà lượt thượt.

Cũng tại The Next Gentleman, người thầy của Khánh Vân - tức Hoa hậu chuyển giới - Hương Giang cũng diện đồ khá rối mắt. May sao nhan sắc quyến rũ vớt vát người đẹp khỏi bị lọt thỏm trong mớ dây rợ lằng nhằng quấn quanh từ cổ đến tay.