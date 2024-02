Những ca sĩ nổi tiếng thế giới sinh năm Thìn

Rihanna còn được biết tới với những bản hit như Rude Boy, Only Girl (In the World), Love the Way You Lie, Work... Hiện tại, Rihanna đã chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Rihanna là một trong những tỷ phú USD hiếm hoi của làng nhạc quốc tế. Cô đang có khối tài sản ước tính vào khoảng 1,4 tỷ USD.

John Lennon bị ám sát tại New York, Mỹ, trong năm 1980, khi ông đang ở tuổi 40. Dù sớm qua đời, nhưng gia tài âm nhạc của Lennon vẫn còn được công chúng yêu thích cho tới hôm nay.



Nữ ca sĩ Adele (Ảnh: SCMP).

Nữ ca sĩ Adele sinh năm 1988 (Mậu Thìn) tại London, Anh. Cô đã chinh phục công chúng quốc tế trong hơn một thập kỷ qua với những bản hit như Hello, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, Easy on Me...

Adele với thế mạnh giọng hát đầy nội lực và giàu cảm xúc đã chạm tới trái tim người nghe thông qua những bản tình ca giàu chất tự sự. Trong sự nghiệp ca hát, Adele đã giành được tới 16 giải Grammy, 1 giải Oscar, 1 giải Quả Cầu Vàng...



Nữ ca sĩ Shakira (Ảnh: SCMP).

Nữ ca sĩ Shakira được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Latinh". Cô sinh ngày 2/2/1977 (Bính Thìn) tại Colombia. Shakira có hợp đồng thu âm đầu tiên từ năm 13 tuổi.