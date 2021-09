Những ca khúc được xếp vào list 'nhạc xưa' của Gen Z: Netizen Hàn sốc nặng khi thấy toàn hit lớn của các girlgroup gen 3

- "Tôi nghĩ đến "Growl", nó được phát hành khi tôi còn học tiểu học"

- "Tôi thấy ai đó nhắc đến "Into the New World""

- ""Mirotic", "What's Your Name", "Shadow", "It's War"..."

- "Khoan, thế quái nào mà "Rough" bây giờ đã bị xem là nhạc xưa rồi?"

- "Thời của tôi thì nhạc xưa phải là "Farewell Formula" của REF hay mấy bài hát của Solid, DJ DOC, HOT, Sechs Kies, SES..."

- "Điên mất thôi, tôi đến từ thời mà những ca khúc như "Into the New World", "Miracle", "Replay", "Mirotic",... bị xem là nhạc xưa đấy"