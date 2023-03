Những bức tường vàng tại phố cổ Hội An bị bôi bẩn

Theo nhiều người dân Hội An, những bức vẽ này có thể do du khách nước ngoài say xỉn vẽ vào lúc đêm khuya, thời điểm này cư dân phố cổ hầu như đều đã đi ngủ nên không phát hiện, ngăn chặn được.

Những bức vẽ graffiti rất to, xâm chiếm hầu hết mặt tường (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân Hội An, bức xúc nói: "Tôi thật không thể hiểu nổi người ta vẽ lên đây để làm gì, tôi chẳng hiểu nó có nghĩa gì, chỉ thấy những hình vẽ này đang làm xấu đi những bức tường cổ kính của Hội An. Ai cũng nên có ý thức bảo vệ di sản".