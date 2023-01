Những bức ảnh du lịch độc lạ đến khó tin của năm 2022

Đầu tiên là bức ảnh được lựa chọn trong bộ sưu tập ảnh "độc lạ" liên quan đến du lịch được Reuters phát hành. Bức hình này được chụp trên còn tàu du lịch lớn nhất thế giới - Wonder of the Seas của Royal Caribbean - vào tháng 4/2022. Điểm thú vị trong ảnh là cách bố trí tỷ lệ, dễ thấy những hành khách đang bơi trông quá nhỏ bé trước con tàu du lịch lớn nhất thế giới này.