Những bữa ăn học đường bị cắt xén gây xôn xao dư luận 2023

Theo đó, mỗi mâm có 11 trẻ ăn 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm. Mặc dù, trên bảng thực đơn và công khai tài chính ghi rõ, buổi sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng. Thế nhưng, theo người phụ trách nấu ăn, tình trạng thiếu đồ ăn cho học sinh thường xuyên xảy ra.

11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm. (Ảnh VTV)

Bữa sáng không đủ theo định lượng, bữa trưa và bữa tối cũng chỉ có 1 ít giò thái nhỏ cùng một nồi canh. Hiệu trưởng nhà trường vẫn cho rằng, như thế này là đủ khẩu phần.

Ngay cả những thứ rẻ tiền như rau cho học sinh ăn cũng hư hỏng. Nhiều em học sinh được huy động xuống bếp để nhặt bỏ phần rau thối, nhưng thứ ăn được cũng chẳng còn lại là bao. Hơn nữa, nhiều học sinh trong trường phải sử dụng lá su su thay giấy vệ sinh.

Sau khi điều tra, xác minh, huyện Bắc Hà xác nhận có việc bị cắt xén, khiến 11 học sinh phải ăn cơm trắng chan với 2 gói mì tôm. Trường này cũng có nhiều sai phạm trong việc chi trả chế độ cho học sinh.

Hiện tại, hiệu trưởng đã nộp đơn từ chức với lý do nhận trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội. Vụ việc được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, do liên quan đến nhiều người, ở nhiều thời điểm và có tính chất phức tạp.

Lèo tèo suất ăn ở trường THPT Thanh Đa

Không chỉ ở Hà Nội, cuối tháng 10, phụ huynh TP.HCM cũng phản ánh suất ăn bán trú của học sinh trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) trị giá 33.000 đồng, nhưng chỉ có 2 quả trứng ốp la, ít giá hẹ xào, canh lõng bõng nước cùng vài cọng rau muống và cơm.

Thầy Lê Hữu Hân - Hiệu trưởng trường THPT Thanh Đa phủ nhận, suất ăn với trứng ốp la được chia sẻ trên mạng xã hội có thể là suất ăn riêng của học sinh yêu cầu, do ngoài những suất ăn trưa thông thường của học sinh, thì có những em có nhu cầu ăn chay, ăn cháo…, được yêu cầu từ trước. Còn thực tế, suất ăn của học sinh nhà trường hôm đó gồm nhiều món khác.