Những BST “hơn cả thời trang” khép lại Tuần lễ Thời trang quốc tế

“Children of the Sun”: Hơn cả thời trang

Thương hiệu Happy Clothing by Thảo Nguyễn đã dành nhiều tâm huyết để có thể giới thiệu đến khán giả bộ sưu tập “Children of the Sun” (Những đứa con của Mặt Trời). Triết lý thời trang hạnh phúc của thương hiệu cùng mong muốn một nền thời trang thân thiện và bảo vệ môi trường đã được khéo léo gửi gắm vào bộ sưu tập lần này.

Thảo Nguyễn cho biết lấy hình tượng Mặt Trời, màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập là vàng ánh kim, xám và trắng. Các mẫu thiết kế được làm từ nhiều loại chất liệu thu hút thị giác như metallic mang màu sắc ánh kim, sequin các mảnh lục giác phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Hoa hậu H'hen Niê trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập “Children of the Sun”. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, các loại vải mỏng như lưới, voan, organza được sử dụng hài hòa, ẩn hiện nhiều lớp giữa các chi tiết đặc sắc. Điều đặc biệt là các chất liệu được sử dụng có thể tái chế nhằm giảm thiểu rác thải thời trang.

Họa tiết trên mỗi trang phục đều gắn với những hình ảnh của thiên nhiên, cây cỏ hoa lá, những biểu tượng cho sự sống đất trời. Mỗi thiết kế đều được tạo hình hoa văn đầy sáng tạo như đầm dạ hội đính hoa 3D, đầm xòe đan xen các lớp vải metallic tạo họa tiết tán lá.

“Children of the Sun” mở màn đầy ấn tượng với sự xuất hiện của 4 người mẫu nhí catwalk trong tiếng hát của Miss Eco Teen International Bella Vũ. Dưới ánh đèn sân khấu, các mẫu thiết kế tỏa sáng rực rỡ.

Hoa hậu H’Hen Niê trong vài trò vedette sải bước với hình tượng của một “nữ thần” quyến rũ và quyền lực, khoác trên mình chiếc đầm xòe ấn tượng tạo nên từ nhiều lớp vải màu vàng ánh kim hình chiếc lá xếp chồng lên nhau.

Mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập “Children of the Sun”. (Ảnh: CTV/Vietnam+)