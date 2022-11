Những biểu tượng nhan sắc của nước Anh

Xem thêm: Ngắm vẻ đẹp của phụ nữ Hà Lan – đất nước có nhiều gái đẹp nhất nhì thế giới

Vào 20h ngày 21/11, đội tuyển Anh sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2022 bằng trận đấu với Iran. Nước Anh được kỳ vọng ở mùa World Cup năm nay nhưng trước đó, hãy cùng nói về nhan sắc thay vì bóng đá.

Vương quốc Anh có bề dày lịch sử lâu đời bậc nhất thế giới. Xứ sở sương mù không chỉ có những cung điện nguy nga, tráng lệ và cổ kính hay các công trình kiến trúc có tuổi đời hàng trăm năm như điện Westminster, tháp đồng hồ Big Ben, điện Buckingham, mà còn nổi tiếng bởi các biểu tượng nhan sắc.

Nhan sắc Keira Knightley trong phim

Vẻ đẹp của phụ nữ Anh là sự kết hợp của nhiều vùng đất văn hoá khác nhau, nên ở họ toát lên vẻ sang trạng, quý phái, thanh lịch và cũng mang một vẻ đẹp tri thức.

Dù ngày nay có nhiều gương mặt mới nhưng các biểu tượng nhan sắc được liệt kê dưới đây được xem như “tường thành” bởi không chỉ có ngoại hình, họ còn sở hữu tài năng, sự thông minh và cả mức độ “quyền lực” trong ngành giải trí.

Keira Knightley – Bông hồng của nước Anh

Keira Knightley là diễn viên, người mẫu sinh năm 1985. Cô nổi tiếng từ năm 2002 khi tham gia phim Sút như Beckham rồi một năm sau đó góp mặt trong dự án Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen.

Keira Knightley trên màn ảnh

Sự nghiệp của “bông hồng nước Anh” sau đó lên như diều gặp gió với các phim: King Arthur, Kiêu hãnh và định kiến 2005, Atonement (2007), The Duchess (2008), The Edge of Love (2008), Sự quyến rũ vĩnh cửu 2012, Cướp biển vùng Caribe 2: Chiếc rương tử thần (2006), Cướp biển vùng Caribbean: Nơi tận cùng thế giới (2007)…

Keira Knightley được đề cử BAFTA – Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc với phim Atonement. Cô tiếp tục được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ phim The Imitation Game tại giải thưởng Oscar 2015. Người đẹp tiếp tục được đề cử Oscar với phim Pride & Prejudice nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười.