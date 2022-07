Những biểu hiện hoại tử xương vùng đầu và mặt sau mắc COVID-19

Những bệnh nhân này thường bị tiểu đường làm ảnh hưởng mạch máu, giảm sức đề kháng, nuôi dưỡng khiến cho xương bị hoại tử, giúp cho vi khuẩn, nấm nhiễm làm tăng hoại tử và tỉ lệ tử vong cao.

Hiện nay, nguyên nhân chắc chắn có phải do COVID-19 hay không thì chưa có công trình nghiên cứu nào thực hiện và khẳng định. Tuy nhiên, các y văn thế giới tổng hợp đưa ra bốn nguyên nhân chính có nguy cơ gây ra tình trạng “chết xương” lạ này như: Do COVID-19 bám vào thụ thể ACE-2 (ở niêm mạc mũi, miệng) có khả năng làm tắc mạch máu nuôi xương hàm trên và gây tăng đông, giảm máu nuôi dưỡng xương; Sử dụng thuốc Corticosteroid trong phác đồ điều trị COVID-19; Bị nhiễm trùng cơ hội do vi khuẩn, vi nấm; Những bệnh nhân có bệnh toàn thân như đái tháo đường…