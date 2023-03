Những biệt thự 'ma' lạnh lẽo ở Hà Nội

Khu đô thị Nam An Khánh - Sudico thuộc 2 xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức), nằm ngay bên nút giao đại lộ Thăng Long - Lê Trọng Tấn. Dự án được khởi công từ năm 2008 với tổng diện tích xây dựng gần 190ha, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 4 phân khu chính là khu hỗn hợp, khu hồ lớn, khu hồ nhỏ, khu mở rộng. Các sản phẩm tại đây có đủ các hạng mục như biệt thự đơn lập, song lập, liền kề, nhà vườn, shophouse, chung cư các loại, diện tích từ 133 - 884m2...

Sau 15 năm, diện mạo toàn dự án vẫn còn dang dở, chưa đồng bộ về hạ tầng. Một vài phân khu đã xây dựng xong hoặc hoàn thiện đồng bộ phần sơn phía ngoài, tuy nhiên vẫn vắng bóng người.