Những biến tướng mại dâm thời công nghệ cao

Những "má mì" hay "tú ông" lập ra các nhóm kín, phơi bày đầy đủ hình ảnh của gái bán dâm như là một món "hàng" cho khách làng chơi thoải mái lựa chọn rồi hẹn gặp "mây mưa" ở khách sạn sang trọng hoặc "sex tour" dài ngày.

Cả nam và nữ đều bán dâm trên mạng

Với gần 300 gái bán dâm tham gia hoạt động, đường dây mại dâm do Nguyễn Hữu Hải (SN 1989; trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Lương Đức Long (SN 1992; trú tại Vũ Linh, Yên Bình, Yên Bái) điều hành có thể được xem là vụ án mại dâm quy tụ nhiều gái bán dâm lẫn khách làng chơi tham gia nhất bị Công an huyện Đông Anh, Công an TP Hà Nội triệt xóa trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến nay.

Dù số lượng gái bán dâm nhiều như vậy nhưng hai đối tượng Hải và Long vẫn khá nhàn hạ trong việc quản lý, bởi gần như tất cả những gì liên quan đến hoạt động mại dâm đều được vận hành bởi những trang web mua bán dâm được các đối tượng lập ra.

Trợ giúp cho Hải và Long còn có thêm 2 đối tượng khác là Vương Đăng Kiên (SN 1996; trú tại Đồi Chính, Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1998; trú tại Xuân Mới, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Với 3 máy tính xách tay cùng 23 điện thoại di động và 1 máy tính bàn, các đối tượng ngồi trong phòng 2006, CT8A, Khu đô thị Dương Nội 2, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội hàng ngày thực hiện việc đưa hình ảnh gái bán dâm lên các trang, nhóm kín để quảng cáo; đồng thời điều hành việc bán dâm, thu tiền của khách qua Zalo, tài khoản ngân hàng. Tất cả những công đoạn trên đều được thực hiện trên môi trường số ngoại trừ việc gái bán dâm đi gặp trực tiếp khách làng chơi mua dâm.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh thông tin, cũng chính vì quảng bá, điều hành trên môi trường mạng xã hội, nên địa bàn hoạt động của đường dây tổ chức mại dâm trên rất rộng. Ngoài những khu vực các quận, huyện của Hà Nội, Hải và Long còn mở rộng đường dây mại dâm của mình ra các tỉnh thành khác. Trên các trang, nhóm Zalo mại dâm do Hải và Long điều hành, lúc nào cũng có khoảng 250 đến gần 300 gái làng chơi ở khắp vùng, miền sẵn sàng nhận đi khách. Trung bình một ngày, các đối tượng thu được trên 50 triệu đồng từ việc môi giới bán dâm.