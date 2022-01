Những biến động "chưa từng có" của ngành hàng không Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

"Gập ghềnh" đường hàng không trong nước

Hồi tháng 7/2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Trong bối cảnh các địa phương áp dụng đồng loạt biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, đường bay trục vốn được coi là nhộn nhịp nhất thế giới Hà Nội - TPHCM đã giảm tần suất khai thác xuống mức thấp nhất trong lịch sử, có thời điểm chỉ duy trì một chuyến bay trong ngày. Việc dừng "sốc" chuyến bay thương mại chở khách đi các tỉnh phía Nam là điều bất khả kháng, hàng trăm máy bay phải "đắp chiếu" trên sân đỗ.

Năm 2021 là một năm khó khăn rất lớn với ngành hàng không, hàng trăm máy bay phải nằm sân vì dừng khai thác (Ảnh: P. Công).

Gần 3 tháng đường bay bị "tê liệt", khi dịch bệnh "hạ nhiệt" cũng là lúc việc khôi phục vận chuyển được chủ trương triển khai và thống nhất kích hoạt từ ngày 10/10/2021. Trong giai đoạn đầu thí điểm 19 đường bay quốc nội, dù mỗi đường bay giới hạn chỉ khai thác một chuyến khứ hồi/ngày, nhưng đã cho thấy tín hiệu tích cực của việc phục hồi thị trường.

Tuy nhiên, trong số 20 tỉnh thành có sân bay được nhà chức trách xin ý kiến khôi phục hàng không thì có 3 địa phương "lắc đầu" là Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai, các địa phương này từ chối bằng văn bản đối với các chuyến bay từ TPHCM và các tỉnh phía Nam nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cục Hàng không Việt Nam phải lên kịch bản chọn sân bay ở Thanh Hóa làm "cứ điểm" đón/trả khách thay thế cho sân bay Nội Bài. Khi có "lệnh" của Chính phủ, các địa phương mới "nới" quy định để tiếp nhận các chuyến bay chở khách đến.

Trên thực tế, dù mở cửa đón chuyến bay nhưng nguyên tắc y tế mỗi địa phương áp dụng một kiểu đã gây rất nhiều khó khăn cho việc phục hồi mạng đường bay nội địa. Khách đến sân bay nhưng không được bay, khách sạn nơi đến từ chối nhận khách từ TPHCM, địa phương bắt buộc phải đăng ký trước và được đồng ý mới được bay, yêu cầu cách ly y tế khắt khe với trẻ nhỏ đi máy bay cùng gia đình nhưng chưa tiêm vaccine… đó là những tình huống "dở khóc, dở cười" của hành khách thời gian qua.

Trong điều kiện dịch bệnh, dù hoạt động đi lại bằng đường hàng không được khơi thông nhưng khách đi máy bay vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Cũng do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nên hãng bay thuê chuyến đầu tiên Việt Nam là Vietravel Airlines sau một năm ra mắt vẫn chưa thể khai thác thương mại thường lệ.