Những bí mật quyền lực trong thời trang của Nữ hoàng Anh

(Dân trí) - Tại sao Nữ hoàng Anh luôn mặc trang phục rực rỡ đủ các sắc độ, nhưng bà lại chỉ sử dụng một màu sơn móng tay, một kiểu dáng túi xách và giày trong suốt hơn nửa thế kỷ qua?

Tại sao Nữ hoàng Anh luôn mặc trang phục rực rỡ?

Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiện tại đã ở tuổi 95, bà được xem là một trong những biểu tượng thời trang của Anh. Trong khi các biểu tượng thời trang được công chúng mến mộ thường là những phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thì Nữ hoàng Anh lại là một biểu tượng đặc biệt bền bỉ với thời gian.

Hình dung về Nữ hoàng Anh, công chúng nghĩ ngay tới những bộ trang phục sang trọng, quý phái với các tông màu rực rỡ, tươi tắn, theo ngôn ngữ thời trang hiện đại, đó là những bộ trang phục mang sắc "neon" - một phong cách mà ngay cả người trẻ không phải ai cũng dám lựa chọn.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Nữ hoàng luôn lựa chọn những bộ trang phục tươi tắn, rực rỡ nhất (Ảnh: Hello).

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Nữ hoàng luôn lựa chọn những bộ trang phục tươi tắn, rực rỡ nhất, thực tế, trong suốt những năm tháng trị vì của mình, Nữ hoàng đã luôn lựa chọn những sắc màu ấn tượng nhất, từ hồng tím, tới vàng chanh…

Vậy bí mật đằng sau những tông màu tươi sáng trong tủ đồ của Nữ hoàng là gì? Theo người con dâu của Nữ hoàng - công nương Sophie, Nữ hoàng muốn đảm bảo rằng người dân có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của bà trong các sự kiện lớn đông người.

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu "The Queen at 90" (Nữ hoàng tuổi 90), công nương Sophie từng nói: "Nữ hoàng Elizabeth II cần phải nổi bật để người dân có thể thốt lên rằng: Nữ hoàng ở kia, tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng rồi. Mỗi khi bà xuất hiện ở đâu, công chúng đều sẽ phải ở cách xa một khoảng, trong khi ai cũng đều muốn được thấy bà dù chỉ là một thoáng khi bà đi qua".

Người phụ trách bộ sưu tập hiện vật của Hoàng gia Anh - bà Caroline de Guitaut cũng khẳng định điều này: "Nữ hoàng luôn hiểu rằng bà cần phải nổi bật trong đám đông".

Lý do đằng sau những phục trang rực rỡ của Nữ hoàng Anh giản dị như vậy. Rất hiếm khi đưa ra phát ngôn về thời trang, nhưng Nữ hoàng đã từng một lần nói một câu ngắn gọn nổi tiếng rằng: "I have to be seen to be believed" (Ta cần phải được nhìn thấy để được tin tưởng).