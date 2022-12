Nhưng bí mật liên quan đến dự án máy bay do thám SR-91 Aurora với tốc độ Mach 5

Đồng thời, các chuyên gia nước ngoài trực tiếp chỉ ra rằng chiếc máy bay “mới” này có thể là B-2 hoặc F-117. F-117 được Không quân Mỹ sử dụng khá tích cực vào thời điểm đó và nhân chứng không thể nhìn thấy “Aurora” chỉ đơn giản là vì tốc độ bay quá nhanh.

SR-91 cũng được ghi nhận với cái gọi là “động đất bầu trời” xảy ra ở Los Angeles vào cuối những năm 1990. Nhiều người cho rằng những tiếng ồn khủng khiếp trên bầu trời có thể được tạo ra chính xác bởi một chiếc máy bay bí mật cất cánh từ Groom Lake, Nevada. Tuy nhiên, các bằng chứng còn khá mờ nhạt.

Nếu chúng ta xem xét kỹ lời của nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một chiếc máy bay hình tam giác trên Biển Bắc, thì đó có thể chỉ là chiếc SR-71 Blackbird, cất cánh từ Vương quốc Anh và thực hiện chuyến bay trinh sát đến Baltic, biên giới Liên Xô. Đối với sự tồn tại của một máy bay SR-91, nhiều khả năng đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Trên thực tế, cho đến nay Mỹ vẫn chưa thể tạo ra một tên lửa siêu thanh thông minh phóng từ trên không. Do đó, khả năng Mỹ chế tạo được một chiếc máy bay siêu thanh, có tốc độ lên tới Mach 5 là một điều rất vô lý. Do đó, gần như có thể hoàn toàn chắc chắn rằng chiếc máy bay do thám SR-91 “Aurora” chưa từng xuất hiện trên thế giới.

Hạ Thảo (lược dịch)