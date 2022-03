"Những bí mật con muốn biết": Bộ sách tâm sự với con chuyện giới tính

Còn trong "Cẩm nang con trai" (tựa gốc "A book for every boy"), các bạn nam tiếp cận một bộ "từ điển" về các hiện tượng khác lạ trong cơ thể, như bể tiếng, chiều cao tăng vọt, mồ hôi nhễ nhại, mụn trứng cá đầy mặt, "lông lá" khắp cơ thể, và những thay đổi ở cơ quan sinh dục.

"Em sẽ không còn lạ lẫm về sự phát triển cơ thể của mình. Điều đó sẽ giúp em tự tin vào ngoại hình và cảm thấy yêu đời hơn", tác giả Violeta Babic hứa hẹn.

Hai cuốn cẩm nang này không chỉ "thủ thỉ" với trẻ về mọi thay đổi của cơ thể, mà còn giúp trẻ biết cách tự chăm sóc bản thân trước những thay đổi đó: vệ sinh vùng kín thế nào, sử dụng lăn khử mùi ra sao, xử lý "lông lá" trên cơ thể bằng những cách nào… Không những vậy, Violeta còn cặn kẽ chỉ dẫn cho các em cách chăm sóc da, tóc, mắt, điều chỉnh tư thế ngồi, cách vận động và ăn uống khoa học…

Với những chỉ dẫn toàn diện từ hai cuốn cẩm nang này, các em tuổi teen sẽ biết tự chăm sóc mình tốt và khoa học hơn. Đây là nền tảng quan trọng cho sự tự lập và trưởng thành về sau của các em.

"Giải ngố cho con trai" và "Giải nai cho con gái".

Cuối cùng, "Giải ngố cho con trai" và "Giải nai cho con gái" là hai ấn phẩm nhẹ nhàng, có nhiều tranh minh họa dễ thương, và đã được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn để trang bị những hiểu biết cơ bản về cơ thể và tâm lý cho các con từ 10 - 16 tuổi.

Giống như mọi cẩm nang giới tính khác, "Giải ngố cho con trai" (tựa gốc "A book about growing up - Just for Boys") giúp các bạn nam đỡ hoang mang hơn trước mụn trứng cá, mùi cơ thể, cách cạo râu hay những khoảnh khắc sinh lý đầy ngượng ngùng. Còn trong "Giải nai cho con gái" (tựa gốc "A book about growing up - Just for Girls"), tác giả chỉ dẫn bé gái cách chọn mua áo ngực, sử dụng băng vệ sinh, đối mặt với chu kỳ kinh nguyệt…