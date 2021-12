Những bệnh ung thư nào gây ngứa da?

Your browser does not support the audio element.

Một nghiên cứu năm 2018 với sự tham gia của hơn 16.000 do Trung tâm Y tế John Hopkins thực hiện đã chỉ ra các loại ung thư thường liên quan đến ngứa bao gồm:

- Ung thư liên quan đến máu, chẳng hạn như bệnh bạch cầu và ung thư hạch

Ngứa là một triệu chứng phổ biến của ung thư hạch, u lympho tế bào T và ung thư hạch Hodgkin. Ngứa ít phổ biến hơn ở hầu hết các loại ung thư hạch không Hodgkin. Ngứa có thể do các hóa chất do hệ thống miễn dịch tiết ra để phản ứng với các tế bào ung thư hạch.