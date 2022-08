Những bất thường ở chân cảnh báo ung thư trong cơ thể

Ung thư sẽ làm tăng nguy cơ huyết khối, nguyên nhân chính là máu đặc do quá trình tiến triển và di căn của ung thư khiến mạch máu dễ bị huyết khối.

Nhiều bệnh nhân ung thư phổi sẽ bị đau nhức ở chân và các khớp ở giai đoạn đầu. Ở giai đoạn giữa và cuối, do tế bào ung thư xâm lấn vào các bộ phận của xương nên có thể gây ra các cơn đau nhức xương. Khi bệnh tiến triển nặng hơn cũng có thể có các triệu chứng như đau do lực kéo và đau do phản xạ.

Gãy chân

Khi ung thư di căn đến xương, chúng có thể làm suy yếu xương dẫn đến gãy xương dù chỉ với chấn thương tối thiểu. Gãy xương xảy ra ở xương bị suy yếu do ung thư được gọi là gãy xương bệnh lý.

Lòng bàn chân có màu vàng

Những người có vấn đề về gan thường gặp tình trạng máu lưu thông kém, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tạo máu của cơ thể. Điều này cũng làm quá trình lưu thông máu tới bàn chân bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng lòng bàn chân có màu vàng.

Tình trạng này có thể là do chất thải tích tụ quá nhiều trong máu, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu quá mức và lượng máu cung cấp cho tứ chi bị giảm, dẫn đến lòng bàn chân có màu bất thường, là một trong những biểu hiện của gan ứ đọng độc tố.