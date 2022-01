Những bất cẩn nhỏ khi đi ô tô có thể gây nguy hiểm lớn cho trẻ em

Những lưu ý an toàn không thể bỏ qua

Theo các chuyên gia giao thông, ví trị giữa của hàng ghế phía sau là an toàn nhất trên xe ô tô dành cho trẻ nhỏ. Đối với trẻ dưới 3 tuổi, nên có ghế chuyên dụng và được lắp ngược với hướng xe di chuyển. Vì với những ghế hướng ra phía trước có mức độ rủi ro gặp chấn thương nặng hoặc tử vong cao gấp 5 lần so với những ghế hướng ra đuôi xe.

Vị trí ghế trước thường phải chịu nhiều lực tác động hơn khi va chạm giao thông xảy ra. Hơn nữa, khi có va chạm túi khí sẽ được kích hoạt, đối với người lớn túi khí sẽ có tác dụng giảm chấn, bảo vệ rất tốt, còn với trẻ nhỏ, túi khí đôi khi lại có tác dụng ngược, gây nguy hiểm như chính vụ tai nạn.

Khi cho trẻ ngồi hàng ghế phía trước của xe ô tô, ngoài yếu tố về kỹ thuật đảm bảo an toàn ra còn nguy hiểm ở chỗ trẻ em vốn tò mò và nghịch ngợm, dễ khiến người lái bị xao nhãng, phát sinh những tình huống bất ngờ.

Theo chuyên gia kỹ năng sống Đào Ngọc Cường: “Cho trẻ cùng ngồi trên ô tô, nếu không thắt dây an toàn, không có ghế phù hợp cho trẻ em thì không có vị trí nào an toàn cả. Với trẻ em, tùy thuộc cân nặng và chiều cao, cần có ghế bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, khi có ghế, thắt dây an toàn đầy đủ rồi thì về nguyên tắc, ghế phía sau được khuyến cáo là an toàn hơn ghế phía trước”.