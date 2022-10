Những bản hit cứu BTS, EXID khỏi bờ vực tan rã

2. Up & Down - EXID

Không hẳn là Up & Down mà chính Hani mới là người thực sự "cứu" EXID khỏi tan rã. Fancam nổi tiếng quay Hani nhảy Up & Down đã giúp bài hát nổi tiếng trở lại sau nhiều tháng phát hành.

Kể từ đó, EXID được mời trở lại diễn trên nhiều chương trình âm nhạc, tạp kỹ để quảng cáo bài hát. Những bài hát sau này của nhóm cũng gây chú ý nhiều hơn, giúp các thành viên không còn chịu cảnh làm việc không lương như trước.

3. Be Mine - INFINITE

INFINITE vốn đã có ý định tan rã vào năm 2011. Công ty quản lý Woolim Entertainment thời điểm đó gần như đã sắp phá sản và CEO của họ quyết định chơi 'tất tay' khi bán nhà để INFINITE sản xuất album cuối cùng - Over the Top.

May mắn thay, ca khúc chủ đề của album, Be Mine, cuối cùng đã đưa nhóm thành công rực rỡ, và INFINITE trở thành một trong những nhóm Kpop gen 2 hàng đầu.