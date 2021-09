Những ai không nên phun mí mắt?

- Người mắc các loại bệnh liên quan về máu và truyền nhiễm, đặc biệt là những bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn hệ thống như viêm gan A, B, C… và HIV.

- Người bệnh tiểu đường không kiểm soát.

- Người có làn da nhạy cảm.

- Người có cơ địa dị ứng với các thành phần mực phun và chất gây tê.

- Người đang bị viêm, sưng mí, có bệnh về mắt.

- Người thường xuyên sử dụng chất kích thích như rượu, bia, cà phê, trà….

- Người nhanh thay đổi, chạy theo xu hướng

