Những ai cần cảnh giác cao với ung thư hậu môn?

Nguy cơ ung thư hậu môn ở nam giới nhiễm HIV và quan hệ tình dục đồng giới cao hơn. Phụ nữ dương tính với HIV cũng tăng nguy cơ ung thư hậu môn so với phụ nữ âm tính với HIV.

Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng ma túy qua đường tĩnh mạch hoặc hút thuốc lá có thể làm tăng thêm nguy cơ ung thư hậu môn ở những bệnh nhân dương tính với HIV.

- Ức chế miễn dịch

Suy giảm miễn dịch là một tình trạng làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể và khả năng chống lại nhiễm trùng và các bệnh khác. Ức chế miễn dịch mãn tính (dài hạn) có thể làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn vì nó làm giảm khả năng chống lại nhiễm HPV của cơ thể.

Những bệnh nhân được cấy ghép nội tạng và nhận thuốc ức chế miễn dịch để ngăn chặn đào thải nội tạng có nguy cơ mắc ung thư hậu môn cao hơn.

Bị rối loạn tự miễn dịch như bệnh Crohn hoặc bệnh vẩy nến có thể làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn. Không rõ nguy cơ gia tăng là do tình trạng tự miễn dịch, do điều trị tình trạng này, hay do kết hợp cả hai.