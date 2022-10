Nhức nhối vấn nạn ngang nhiên chiếm đất dự án, nhà dân ở Bình Thuận

Tuy nhiên, đến nay những công trình của T “lụi” trên khu đất vẫn tồn tại như thách thức pháp luật!.

Ngang nhiên chiếm nhà, đất, huỷ hoại tài sản của người dân…

Một nguồn thông tin cho hay, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận đang xác minh những nội dung liên quan đến tình hình xảy ra tại dự án King Sea nói trên. Nguồn thông tin này còn cho biết thêm, phía Công an tỉnh và Công an TP Phan Thiết cũng đã nhận được một số đơn thư tố cáo của người dân đối với ông T “lụi”.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang (52 tuổi) gửi đơn đến phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh và Công an TP Phan Thiết tố cáo T “lụi” và đàn em hàng chục người dùng vũ lực ngang nhiên cưỡng chiếm đất, chiếm nhà và huỷ hoại tài sản.

Theo bà Trang, bà mua và xây dựng nhà cửa kiên cố trên thửa đất 2,6ha tại khu phố 5, phường Phú Hài. Năm 2016, một người thân của T “lụi” xuất hiện mua 1,2ha, với giá 120 triệu đồng. Nhưng người mua chỉ trả 60 triệu đồng, hẹn nửa còn lại 30 ngày sau thanh toán.

Tuy nhiên, số tiền 60 triệu còn lại vợ chồng bà Trang liên tục nhắc nhưng phía T “lụi” không thanh toán. Do đó, phía T “lụi” đã nhận 6 sào đất từ đó.