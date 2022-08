Nhức nhối nạn trộm cắp thiết bị đe dọa các đại dự án nghìn tỷ ở TP.HCM

Trước công trình này, nhiều công trình hạ tầng giao thông đô thị, nhà dân cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Hồi đầu tháng 5, dư luận bức xúc vì công trình cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và TP Thủ Đức vừa khánh thành chưa được bao lâu thì đã xảy ra sự việc hàng chục nắp chắn rác bằng gang trên mặt cầu bị kẻ gian cạy lấy.

Công an vào cuộc, bắt giữ nghi can và khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) khai do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trong lúc đi trên cầu Thủ Thiêm 2, Thái nhìn thấy các nắp cống chắn rác của đường ống thoát nước trên cầu có thể bán kiếm tiền nên lợi dụng lúc đêm khuya vắng đã gỡ và bán cho vựa ve chai được hơn 1 triệu đồng.

Đối tượng Thái đã thực hiện tháo gỡ 40 nắp gang chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai lấy tiền tiêu xài

Cùng thời điểm, hàng loạt nắp chắn trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), cầu Bình Phước 1 và 2 (nối quận 12 và TP Thủ Đức) cũng xảy ra mất cắp. Sau đó, ngành chức năng phải thực hiện thay thế các nắp chắn rác và đồng thời sử dụng các biện pháp để ngăn chặn tình trạng trộm cắp này như lắp camera an ninh theo dõi, hàn nối cố định các nắp chắn...

Đại công trình nghìn tỷ cũng không thoát khỏi nạn trộm cắp