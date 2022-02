Nhức não 'vườn rau' đi ngược mọi quy luật, mọc tréo ngoe bất chấp

Có rất nhiều người đam mê cuộc sống "về quê nuôi cá và trồng thêm rau" nhưng thích là một chuyện, làm được hay không lại khác. Nói gì thì nói, đây vẫn là một công việc đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật khéo léo.

Chẳng thế mà mới đây, một khổ chủ đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh "vườn rau" nhà mình. Nhưng chẳng hiểu người này chăm bón kiểu gì mà vườn rau lại đi ngược lại mọi quy luật thực tế khiến ai cũng phải dở khóc dở cười.

Vườn rau mọc kiểu "mình thích thì mình mọc thôi".

Theo như nội dung đoạn video, vườn rau cải này chẳng chẳng cần xới đất mà vươn lên xanh tốt từ những khe nứt nẻ trên nền sân. Cách mọc ngang ngược của những cây rau khiến khổ chủ dở khóc dở cười.