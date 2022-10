Như Quỳnh tránh nói về bạn trai hiện tại

Sau live show The Best of Như Quỳnh diễn ra vào 20h ngày 12/11 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM, Như Quỳnh dự kiến tổ chức chương trình riêng tại Hà Nội vào đúng đêm Giáng sinh. Nhà tổ chức chương trình mong muốn mang chương trình đến với nhiều địa phương khác nữa.

Như Quỳnh qua Mỹ từ 1993 và trở về biểu diễn trong nước từ 2018. Chị còn tham gia làm huấn luyện viên chương trình Thần tượng Bolero. Tuy nhiên, đây là lần đầu Như Quỳnh tự tổ chức live show tại quê nhà. Sắp tròn 30 năm chị nổi lên như một hiện tượng với ca khúc Người tình mùa đông. Năm 2007, khi dòng nhạc bolero trở lại, bài Duyên phận của Thái Thịnh một lần nữa hâm nóng tên tuổi Như Quỳnh.

Nhiều người tưởng Người tình mùa đông là nhạc Hoa nhưng Như Quỳnh cho hay nhạc Nhật với tên gốc là Thỏi son được nhạc sĩ Anh Bằng soạn lời Việt. Ngoài giọng hát, cách phục sức của Như Quỳnh khi trình diễn bài hát này cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong khán giả và gần như trở thành một trào lưu thời bấy giờ: Đội mũ nồi, tóc dài đuôi sam…