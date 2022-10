Như Quỳnh: 'Trấn Thành nhiều tài lẻ'

Tại buổi gặp gỡ giới thiệu liveshow The Best of Như Quỳnh hôm 19/10, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi tiết lộ chương trình lần này sẽ có sự góp mặt của dàn khách mời đặc biệt.

Ngoài các tên tuổi ít nhiều gắn bó với nữ danh ca như Mạnh Đình, chương trình còn có sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, hai ca sĩ nhạc trẻ có chỗ đứng và có nhiều bản hits. Ngoài ra, còn có rất nhiều gương mặt làng hài đang nổi như Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư..

Điều đặc biệt mà Như Quỳnh và ê-kíp tiết lộ Trấn Thành sẽ là một khách mời quan trọng, có tiết mục kết hợp rất đáng mong chờ.