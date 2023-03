Như Quỳnh: Tôi chọn chồng rất kỹ nhưng hạnh phúc vẫn là dấu hỏi

Bài Cảm Ơn Mẹ do một người anh quen của Như Quỳnh viết. Bài hát ca ngợi sự hy sinh của người mẹ dành cho con khiến ca sĩ đồng cảm sâu sắc. Trước đó, chị từng hát bài này trong liveshow The Best Of Như Quỳnh.

MV Cảm Ơn Mẹ do NSND Kim Xuân đóng cùng diễn viên Đặng Trần Nhậm, kể về hành trình gian nan của người mẹ nuôi con khôn lớn. Khi trưởng thành, người con bị cuộc sống, công việc cuốn đi, ngày càng xa mẹ mình.

Trong sản phẩm, Kim Xuân thể hiện hình ảnh người mẹ tảo tần quen thuộc. Dù là mẹ của con gái 16 tuổi, Như Quỳnh tự thấy không đủ sâu sắc để diễn xuất nên nhờ nghệ sĩ gạo cội thể hiện.



Như Quỳnh ôm vịt bông trong buổi gặp khán giả.