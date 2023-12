Như Quỳnh hát, nhảy cực 'sung' trong liveshow dài 5 tiếng rưỡi

18 nghệ sĩ góp mặt trong show với vai trò khách mời (Ảnh: Ban Tổ chức).

Như Quỳnh cho biết để liveshow này là sự cố gắng lớn của cô cùng ê-kíp. Năm 2022, cô thực hiện đêm nhạc The Best Of Như Quỳnh nên ít ai nghĩ rằng ca sĩ tiếp tục làm thêm show diễn mới trong năm nay.

"Tôi vẫn làm liveshow là vì người hâm mộ, vì họ luôn ủng hộ tôi. Ngoài ra, tôi còn được đông đảo đồng nghiệp yêu thương, hỗ trợ", ca sĩ chia sẻ.



“Bao nhiêu năm nằm ngủ đông giờ Như Quỳnh mới thức dậy. Tôi mong mình có nhiều sức khỏe để tiếp tục ca hát, mang đến những dự án âm nhạc hay phục vụ khán giả”, ca sĩ nói. Như Quỳnh cho biết cô sẽ thực hiện tiếp một liveshow vào năm tới.



Như Quỳnh cho thấy sự nỗ lực đổi mới hình ảnh trong liveshow. Ca sĩ tự tin hát song ngữ Việt - Nhật trong ca khúc 'Không' hay thử đưa rap vào các tiết mục của mình.