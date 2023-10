Nhu cầu về chương trình đào tạo và tập huấn an toàn thông tin vẫn rất cao

Bên cạnh đó, 75% khảo sát cho biết, tổ chức có cán bộ chuyên trách có chứng chỉ an toàn thông tin, tuy nhiên, có đến 50% tổ chức chia sẻ, số lượng nhân sự có chứng chỉ liên quan đến an toàn thông tin còn chưa nhiều, chỉ chiếm 1-2 người.

Đại diện chi hội Vnisa phía Nam kiến nghị, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư nguồn nhân lực cho an toàn thông tin hơn nữa và tập trung phát triển các giải pháp an toàn thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân và khách hàng, bền vững trước các nguy cơ tấn công mạng.

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Trung Đức, chuyên gia an toàn thông tin – Trung tâm an toàn thông tin, VNPT cho biết, với số lượng nhân lực an toàn thông tin hơn 3.000 người hiện nay như “muối bỏ bể”, chính vì thế hiện vấn đề các lãnh đạo doanh nghiệp gặp phải là thiếu hụt nguồn nhân lực an toàn thông tin trầm trọng; Không có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chuyên môn về an toàn thông tin, đồng thời cũng không có cơ chế giữ chân họ; Thiếu các cơ chế chính sách để hỗ trợ về mặt tài chính cho nhân lực an toàn thông tin và công nghệ thông tin nói riêng; Các giải pháp an toàn thông tin triển khai còn chưa đồng bộ, vẫn manh mún mang tính cục bộ; Chưa có định hướng, chiến lược rõ ràng về an toàn bảo mật.