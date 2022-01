Nhu cầu mua sắm Tết cao, thực phẩm đồng loạt tăng giá phi mã

Dù là tháng giáp Tết, nhưng giá thực phẩm tháng 1 lại giảm 0,09% so với tháng trước do Trung Quốc siết chặt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại một số cửa khẩu khiến nông sản của Việt Nam bị ùn tắc, thương lái ngừng mua làm cho giá rau tươi, khô và chế biến giảm 6,05% so với tháng trước. Giá quả tươi và chế biến tháng 1 giảm 0,59% so với tháng trước, chủ yếu ở mặt hàng thanh long và dưa hấu.

Tuy nhiên, giá nhiều loại thực phẩm khác, nhất là hàng tươi sống vẫn tăng. Giá thịt lợn tháng 1 tăng 1,79% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm. Trong tháng, giá thịt lợn hơi dao động từ 53.000-58.000 đồng/kg. Giá thịt lợn tăng do gần đến Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ thịt để gói bánh chưng chuẩn bị Tết tăng cao. Theo đó, giá thịt quay, giò, chả tháng Một tăng 0,75% so với tháng trước.